Бочкарёв: Начался монтаж мозаичных панно в виде рыб на станции «Нагатинский Затон» БКЛ метро

Главным украшением будущей станции «Нагатинский Затон» Большой кольцевой линии московского метро станут 12 панно, изображающих речных обитателей. Фото: stroi.mos.ru.

Главным украшением строящейся станции «Нагатинский Затон» Большой кольцевой линии московского метро станут 12 панно, изображающих речных обитателей. Декораторы уже приступили к монтажу мозаичных картин.

- Центральным художественным элементом дизайна станции «Нагатинский Затон» станут 12 панно с изображением рыб водоемов московского региона. Крупнейшие из них – «Щука», размеры которого 13,4 на 3,6 метра, и «Налим» – 13 на 3,5 метра, – рассказал вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Гигантские панно будут расположены на каждой путевой стене – шесть с одной стороны и шесть с другой. Дизайнеры постарались сохранить пропорции изображений, сделав их максимально реалистичными. Если рыба в природе небольшая, то и на мозаике она будет меньше крупных обитателей рек.

Три композиции уже прикрепили на одну из стен. Это «Карась», «Бычок» и «Ротан». Самый крупных из них – «Карась», его размеры составляют 6,5 на 3,6 метра. В центре кассового зала будет оборудована стеклянная информационная стена с подсветкой. На ней разместятся энциклопедически точные изображения рыб с кратким описанием. Это будет своеобразный музей в метро.

Дизайн станции разработали специалисты архитектурного бюро Za bor. Их проект победил на открытом архитектурном конкурсе, организованном холдингом «Мосинжпроект» (компания является генеральным проектировщиком и подрядчиком строительства новых линий и станций московского метро).

Гигантские панно будут расположены на каждой путевой стене – шесть с одной стороны и шесть с другой. Фото: stroi.mos.ru.

Все мозаичные панно выполнены из натурального камня и декоративного материала «смальта».

- Воплощение задумки архитекторов – трудоемкая, кропотливая и ответственная работа. Из мастерской «рыбы» доставляются на станцию в разобранном виде, непосредственно на станции проходит сборка панно в единую композицию и далее оно устанавливается на специально подготовленную стену, – рассказал генеральный директор холдингом «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

По его словам, сейчас на платформе станции идут работы по укладке гранитного пола, стены облицовываются мрамором. Кроме того, продолжается монтаж инженерных систем.

Станция «Нагатинский Затон» расположена на восточном участке Большой кольцевой линии метро. Кроме нее на отрезке в 11 километров разместились станции «Кленовый бульвар», «Печатники» и «Текстильщики». С открытием этого участка улучшится транспортная доступность для нескольких районов на юго-востоке Москвы.

Ход строительных работ на станции «Нагатинсий Затон» 20 июня проверил мэр Москвы Сергей Собянин. Глава города осмотрел вестибюль и путевые платформы.

- Все тоннели проложены, идет монтаж линейных сооружений, оборудования, отделочные работы. И, конечно, это важный участок. Он обслуживает шесть районов Москвы, разгружает четыре радиальные направления действующих линий метро, - отметил Сергей Собянин.

Ранее Андрей Бочкарев рассказал, что в Москве сегодня реализуется крупнейшая по своим масштабам программа по развитию транспортной инфраструктуры города. До конца 2022 года будет закончено строительство Большой кольцевой линии. Также завершатся реконструкция и строительство десяти станций Московских центральных диаметров.