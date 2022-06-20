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Общество20 июня 2022 16:54

В Мосжилинспекции рассказали, как сэкономить при отключении горячей воды

Коммунальщики напомнили, что оставшаяся в системе вода даже будучи холодной при использовании зафиксируется счетчиком как горячая
Ирина РЕБРИКОВА
В Мосжилинспекции рассказали, как сэкономить при отключении горячей воды.

В Мосжилинспекции рассказали, как сэкономить при отключении горячей воды.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителям столицы, в чьих квартирах временно отключена подача горячей воды, коммунальщики советуют не только закрывать кран с ней, но и перекрывать вентили. По мнению представителей Мосжилинспекции, такая мера позволит сильно сэкономить.

Дело в том, что в системе на время проведения ремонтных работ ресурс остается - прекращается лишь подогрев воды. Поэтому, открыв кран горячей воды, пользователь коммунальной услуги увидит, что вода есть. Однако пользоваться ей не стоит - счетчик горячей воды зафиксирует расход именно этого ресурса и придется платить за горячую воду.

В Мосжилинспекции также порекомендовали перекрыть и вентили на общедомовых коммуникациях с горячей водой. Это, по мнению коммунальщиков, поможет не только сэкономить, но и предотвратить аварийные ситуации.