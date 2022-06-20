Рейсовый автобус врезался в столб у метро «Волжская» в Люблино. Фото: Иван МАКЕЕВ

Авария с участием рейсового автобуса произошла 20 июня около 17:20 на Краснодонской улице на юго-востоке столицы, сообщает агентство «Москва». Водитель общественного транспорта не справился с управлением и врезался в мачту освещения на подъезде к станции метро «Волжская».

Информации о пострадавших пока нет. На месте происшествия работают оперативные службы, сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ЧП.

Движение в районе ДТП нормализовалось.