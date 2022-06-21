Заммэра Ефимов рассказал о новой льготе по налогу на имущество

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Столичные власти продолжают расширять антисанкционную помощь бизнесу. Закон о новой льготе по налогу на имущество подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Решение касается организаций, в ведении которых находятся крупные спортивные сооружения. Напомним, до сих пор владельцы ледовых и футбольных арен, рассчитанных минимум на 12 тысяч зрительских пользовались льготой. Им начисляли налог в размере 0,1 стандартной налоговой ставки, которая составляет 2,2% от балансовой стоимости объекта или 1,9% от его кадастровой стоимости.

Теперь с 2022 года начинает действовать новая налоговая льгота для всех спортивных объектов, входящих во Всероссийский реестр объектов спорта, площадью более 8 тысяч квадратных метров. Срок ее действия - 5 лет. Решение касается 85 спортивных комплексов, центров и других подобных сооружений в городе. Благодаря принятому закону налоговая нагрузка на них уменьшится в десять раз. А как же получить эту льготу? Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Организации необходимо подать заявление в Департамент экономической политики и развития Москвы, - пояснил заммэра. - Если объект соответствует критериям, установленным законом, он подлежит включению в реестр льготируемых спортивных объектов, который будет утверждаться постановлением правительства Москвы».

По оценке властей, очередная мера поддержки поможет спортивной отрасли, сократив сумму обязательных налоговых платежей для бизнеса. Такой закон очень необходим в условиях санкций и вынужденной отмены ранее намеченных к проведению в столице большинства международных состязаний.