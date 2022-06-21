Ефимов: Москвичи в мае оформляли льготную ипотеку почти в три раза чаще, чем в апреле

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Жители столицы активно берут выгодные для них займы на покупку жилья. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, если сравнивать с апрелем этого года, то сумма выданной в мае льготной ипотеки увеличилась почти в три раза.

«В мае жители столицы оформили льготную ипотеку на общую сумму 22,9 миллиарда рублей – это в 2,8 раза больше, чем в апреле, когда было выдано таких кредитов на 8,2 миллиарда рублей», - отметил заммэра.

По его словам, зафиксированный в мае рост смело можно считать самым высоким с июня 2021 года. Заммэра объясняет этот скачок двумя основными событиями последних месяцев. Во-первых, снижением на тот момент ставки с 12 до 9 процентов. Во-вторых, увеличением кредитного лимита с 12 до 30 миллионов рублей. На днях стало известно еще об одном изменении, которое коснётся всех желающих обзавестись собственной квартирой. Президент России Владимир Путин заявил о снижении ставки по льготной ипотеке до 7 процентов. Стать участником этой программы можно будет до конца 2022 года.

Очевидно, что при росте ставок по рыночной ипотеке именно госпрограммы становятся для горожан хорошим подспорьем для улучшения своих жилищных условий. А ещё, не секрет, что некоторые расценивают ипотеку как выгодную инвестицию и реальный способ сберечь личные накопления на фоне внешнеэкономического «шторма».

Как рассказал министр правительства Москвы, глава Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, в этом году с января по май участники программы льготной ипотеки оформили займов на 42,8 миллиарда рублей.

«На долю Москвы за пять месяцев 2022 года пришлось 15 процентов от общего объема в России, а также почти четверть займов с начала действия госпрограммы в апреле 2020 года», - уточнил столичный министр.

По статистике портала ДОМ.РФ, в среднем в мае льготные ипотечные кредиты брали вдвое чаще. Если в апреле было подписано таких договоров 1,4 тысячи, то в мае - 2,8 тысячи.