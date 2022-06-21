Движение на Варшавском шоссе восстановлено после столкновения мотоцикла и автомобиля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Автомобиль и мотоцикл столкнулись 21 июня около 7:30 на Варшавском шоссе в районе перекрестка с Черноморским бульваром, сообщает Дептранс Москвы. ДТП произошло на полосах движения в сторону центра и вызвало большой затор. Около часа оставались перекрытыми две из трех полос.

На текущий момент по данным столичного Дептранса, движение восстановлено в полном объеме.

Выяснение обстоятельств аварии продолжается, информация о пострадавших не поступала.

Как сообщал KP.RU ранее, с начала этого года в Москве произошло уже 128 ДТП с участием мотоциклистов. В них погибли семь человек и 130 человек получили травмы. Сотрудники Госавтоинспекции составили социальный портрет типичного мотоциклиста-нарушителя.