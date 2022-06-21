В Москве начали выдавать автомобильные номера новой серии 977. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Столичные автолюбители начали получать при регистрации автомобиля номера с серией 977, сообщает autonews.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию Москвы. До этого на протяжении последних пяти лет автомобилистам выдавали номера серии 799.

Введение новой серии связано с тем, что количество номеров в каждой серии ограничено. Согласно ГОСТам, в регистрационных знаках могут использоваться лишь 11 букв алфавита: А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У. И количество регистрационных знаков с одной и той же серией не может превышать число комбинаций из этих букв и цифр.

Серия 977 стала десятым автомобильным кодом Москвы.