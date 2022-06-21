Движение на Садовом кольце перекроют в выходные из-за выпускного

Движение перекроют на Садовом кольце в выходные из-за выпускного. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Движение ограничат на участке Садового кольца от Зубовского бульвара до съезда с Крымского моста в сторону Ленинского проспекта в ближайшие выходные 25-26 июня, сообщает столичный Дептранс. Это будет связано с общегородским выпускным Москвы, который состоится в парке Горького.

Уточняется, что на упомянутом отрезке будет перекрыто движение по крайней правой полосе движения в сторону Ленинского проспекта. Кроме того, для автомобилистов будет закрыт съезд с Крымского вала в том же направлении. Ограничения введут в 16:00 25 июня, а снимут в 7:00 26 июня.

Также на всю субботу 25 июня и до 7:00 26 июня запретят парковку у бокового проезда Крымского вала.