Мужчину ударили бутылкой по голове и ограбили на площади трех вокзалов в Москве. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Трое неизвестных напали на мужчину в центре Москвы. Его ударили бутылкой по голове и, угрожая ножом, ограбили, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по столице. Инцидент произошел на Комсомольской площади. Добычей налетчиков стал отобранный смартфон и сумка с вещами.

Однако уйти далеко преступникам не удалось. Одного из них - 35-летнего приезжего из города Орск - сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали уже через несколько минут в подземном переходе вблизи площади трех вокзалов.

- Он подходил под названные приметы, и его задержали. Позднее он был опознан потерпевшим, - сообщает пресс-служба ведомства.

Подозреваемого передали полицейским. Известно, что он уже привлекался к уголовной ответственности.