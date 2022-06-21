Прохожий чудом поймал выпавшего из окна ребенка на северо-востоке Москвы. Фото: Shutterstock

Прохожий на улице Академика Королева поймал выпавшую из окна двухлетнюю девочку, сообщает РЕН-ТВ. Ребенок выбрался на лестничную клетку вслед за матерью, которая вышла из квартиры и оставила дверь открытой. Оставшись без присмотра, малышка забралась на подоконник, створки окна были открыты.

Телеканал уточняет, что малышка повисла на окне, что заметил проходивший мимо мужчина. Он поспешил к ребенку, и в этот момент девочка сорвалась. Прохожий успел ее подхватить.

На место происшествия вызвали скорую. Однако прибывшие медики, осмотрев ребенка, заявили, что травм он не получил. Полиция проводит проверку по факту происшествия.