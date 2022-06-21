Контролеры на роликовых коньках ищут нарушителей парковки в Москве. Фото: Департамент транспорта Москвы

Сотрудники «Московского паркинга» на роликах начали патрулировать улицы Москвы на предмет неправильной парковки, сообщает столичный Дептранс. Контролеры в темной экипировке с логотипами компании проезжают в день более 50 километров.

Нарушителей они лично не штрафуют - только сообщают о несоблюдении правил остановки и стоянки в МАДИ и ГИБДД.

Кроме того, они помогают автолюбителям и всегда готовы ответить на вопросы о платной и бесплатной парковке.

Как сообщал KP.RU ранее, на дорогах столицы можно встретить и велопатруль ЦОДД. Инспекторы на велосипедах оперативно разбирают аварии без пострадавших, сообщают о проблемах на магистралях в ЦОДД, могут оказать первую помощь или помочь с ремонтом велосипеда. Обратиться к ним за помощью могут как велосипедисты и автолюбители, так и прохожие