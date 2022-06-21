Бочкарёв: Консультативно-диагностический центр с поликлиникой на территории ГКБ №64 готов более чем наполовину

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв рассказал о строительстве нового диагностического комплекса на улице Вавилова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Консультативно-диагностический центр с поликлиникой, строящийся сейчас на территории ГКБ №64 на юго-востоке столицы, будет сдан в эксплуатацию в первом полугодии 2023 года. Комплекс готов уже более чем на половину, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. Диагностический центр расположен по адресу ул. Вавилова, дом 61.

- В настоящее время на объекте подходят к завершению работы по устройству наружных инженерных сетей и кровли. Их готовность оценивается на 90 и 80% соответственно. Начаты работы по устройству внутренних инженерных сетей. Строительство консультативно-диагностического центра завершено на 53%, - рассказал Андрей Бочкарёв.

Будущая поликлиника сможет принимать до 750 пациентов за смену. В центре оборудуют зоны лучевой диагностики, приема анализов и введения инъекций, выдачи больничных листов и рецептов. В семиэтажном здании на разных этажах разместятся кабинеты врачей-специалистов и аптека.

- Кроме того, здесь предусмотрены помещения терапевтического отделения, отделения профилактики, зона функциональной диагностики, эндоскопии, дневной стационар на десять коек, зона реабилитации и зона патронажной службы, - сообщил Андрей Бочкарёв.

При планировании здания учитывалось, что самые посещаемые кабинеты должны находиться на первом этаже, а менее посещаемые и административные – на верхних. Для врачей и медсестер тоже создадут комфортные условия: оборудуют комнаты отдыха и комнаты психологической разгрузки. В них медики смогут отдохнуть, перекусить или выпить кофе, пообщаться друг с другом. Кабинеты будущего центра оснастят эркономичной мебелью.

Напомним, консультативно-диагностический центр с поликлиникой на территории городской клинической больницы №64 начали строить в 2017 году, а в 2018 году работы заморозили. Строители возвели основные несущие конструкции, частично выполнили фасадные и кровельные работы, работы по устройству наружных и внутренних инженерных сетей и отделку. В 2020 году работы решено было продолжить. Планируется, что будущий комплекс будет оказывать консультативную помощь не только жителям ЮЗАО, но и пациентам из ТиНАО.

Ранее Андрей Бочкарев сообщил, что объем ввода объектов здравоохранения в Москве в три раза превысил прошлогодние показатели. В первой половине 2022 года строители получили разрешения на ввод сразу нескольких крупных объектов. В их числе - больничные корпуса на 245 мест, в том числе роддом в Коммунарке на 130 мест. В ТиНАО полностью готова детско-взрослая поликлиника с женской консультацией. Она сможет принимать до 750 пациентов за смену. В 2021 году за аналогичный период строители сдали больничное отделение на 100 мест и поликлинику на 110 посещений в смену.

Все районные учреждения здравоохранения строятся по новому стандарту московских поликлиник. Это современные здания с просторными холлами, комфортными местами ожидания для пациентов и тщательно спроектированной безбарьерной средой. В помещениях поликлиник предусмотрены отделения для приема профильными специалистами, а также отведены специальные боксы и отдельные вестибюли для разграничения пациентов, чтобы отделить больных с инфекцией от остальных посетителей.