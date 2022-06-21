Перенесший инфаркт начальник столичного ГУ МЧС Сергей Желтов выписался из больницы

Пожар в офисном центре «Гранд Сетунь плаза» произошел 3 июня.

Начальник управления МЧС по Москве Сергей Желтов выписан из НИИ Склифосовского, где ранее перенес операцию из-за инфаркта, полученного при тушении пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза», сообщает ТАСС. Первые 9 дней генерал-майор пробыл в реанимации. 12 июня стало известно, что его перевели в обычную палату.

Сейчас, по данным агентства, 56-летний руководитель столичного главка МЧС проходит амбулаторное лечение.

Сергей Желтов был назначен на должность начальника ГУ МЧС по Москве в 2020 году, до этого он около года руководил столичными спасателями в должности исполняющего обязанности начальника. В пожарной охране он служит уже 38 лет.

Как сообщал KP.RU, пожар в офисном центре «Гранд Сетунь плаза» произошел 3 июня. Тогда огонь распространился на площадь более тысячи квадратных метров. Пришлось эвакуировать более сотни человек.