В Люблино тренер приставал к своему воспитаннику. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Москве задержали 53-летнего тренера по борьбе, который совершал в отношении своего маленького воспитанника насильственные действия сексуального характера, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по столице.

Уточняется, что все происходило в июне 2022 года в помещении спортивной секции по борьбе в Люблино. Оставаясь со своим учеником наедине, тренер совершал надругательства над ребенком.

Мальчик рассказал своим родителям о происходящем. Они обратились в полицию.

Мужчину задержали, он признал свою вину. Возбуждено уголовное дело. Следствие намерено проверить обвиняемого на совершение аналогичных преступлений. Расследование продолжается.