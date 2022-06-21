Родители пожаловались на поборы в частной московской гимназии, где учатся дети Пугачевой и Галкина

Родители пожаловались на поборы в московской гимназии, где учатся дети Пугачевой и Галкина. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Первой Московской гимназии, где учатся дети Анны Пугачевой и Максима Галкина Гарри и Лиза, родители жалуются на учителей начальных классов. По их словам, в элитном образовательном учреждении из них «тянут» деньги за оценки.

Согласно их сообщениям, педагоги гимназии «выпрашивают» дорогостоящие подарки и навязывают дополнительные занятие по основным предметам.

«Это просто смешно: в платной школе еще надо приносить деньги в конверте!», - говорят возмущенные родители.

Родители отмечают, что при отказе оплачивать дополнительные услуги, учителя начинают специально занижать детям оценки. Ребенок сразу же становится аутсайдером в классе.

Ранее KP.RU сообщал, что телеведущая Ксения Бородина купила дочкам автобус для поездок в московскую школу. Ее дети живут в подмосковном поселки, но несмотря на это учатся в столице.