Экс-возлюбленная Тимати Шишкова купила в ипотеку квартиру в Москве. Фото: Кристина Безбородова

Бывшая девушка рэпера Тимати модель Алена Шишкова купила в Москве в ипотеку квартиру для себя и своей дочери. Об этом она рассказала в соцсетях.

Шишкова отметила, что недвижимость она приобрела на собственные деньги, в этом ей не помогал отец ребенка. Девушке пришлось взять ипотеку под 5%. Однако к настоящему времени она почти выплатила кредит.

Модель призналась: раньше ей казалось, что проще накопить деньги и не брать ипотеку. Однако она все-таки решилась взять кредит на жилье. «А сейчас понимаю, что ипотека - это вообще не страшно и суперудобно. Закрывается раньше срока. Это мое жизненное открытие», - отметила Шишкова.

Экс-возлюбленная Тимати приобрела жилье в доме бизнес-класса. Квартира оформлена в стиле минимализм: преобладают спокойные бежевые оттенки. Над интерьером работают два дизайнера.

Шишкова добавила, что ее дочь пока не видела новое жилье и свою комнату. В квартире еще идет ремонт.