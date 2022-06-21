Стул для экс-премьера Брауна поставили у британского посольства в Москве. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Москве к посольству Великобритании на Смоленской набережной активисты принесли огромный стул. На стуле висит табличка «For Gordon Brown» (Для Гордона Брауна), сообщает РИА Новости. Высота объекта - два с половиной метра.

Британский таблоид Daily Mail писал, что в 2006 году на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным бывшего премьера Гордона Брауна посадили на «очень низкий стул». Политик решил, что это было сделано специально - чтобы он смотрел на российского лидера снизу вверх.

Ранее KP.RU сообщал, что боксерскую грушу с изображением Джо Байдена поставили у метро «Аэропорт» в Москве. А в Мытищах на дне тележек для продуктов появились плакаты с грустным президентом Франции Эммануэлем Макроном.