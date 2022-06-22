Ефимов: Резидент технополиса «Москва» начнёт выпуск препаратов для клеточной терапии

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В скором времени медики смогут использовать для лечения пациентов выпущенные в столице препараты для клеточной терапии. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы Владимир Ефимов, их серийное производство в только что построенном заводе начнет уже этой осенью резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) столицы «Технополис «Москва».

«В его планах выпускать до 70 тысяч единиц продукции в год для клиник, ожоговых центров и центров медицины катастроф, - отметил заммэра. - Объем инвестиций в проект уже достиг 240 миллионов рублей».

По его словам, предприятие наладит выпуск не просто лекарств, а новейших биомедицинских клеточных продуктов. С их помощью медицина творит чудеса, исцеляя пациентов с долго незаживающими ранами, язвами и сильными ожогами. Речь идёт о быстром восстановлении кожных покровов без появления рубцов.

Как рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, запланированный к открытию завод компании «Акрус БиоМед» создаст 50 новых рабочих мест. Здание уже полностью построено на участке в более чем 820 квадратных метров.

«В ближайшее время площадку полностью оснастят оборудованием и начнут пуско-наладку», – уточнил глава ведомства.

Уже известно, что высокотехнологичное производство оснащается в соответствии с современными стандартами GMP. Предприятие по установленному классу чистоты помещений применяет систему многоступенчатой фильтрации воздуха, а также ультрафиолетовое излучение. С помощью диспетчеризации один технический специалист сможет отслеживать в режиме реального времени сразу несколько параметров. Среди них, например, температура и давление внутри чистых комнат, контроль систем и элементов противопожарной защиты. В компании поясняют, что ее универсальное оборудование позволяет наладить контрактное производство не только разнообразных биомедицинских клеточных продуктов, но и их компонентов.

По словам генерального директора ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадия Дегтева, работающая с 2019 года в качестве резидента ОЭЗ компания «Акрус БиоМед» решила строить собственный завод на территории технополиса благодаря созданным здесь инфраструктурным и логистическим условиям. Напомним, подведомственная Департаменту инвестиционной и промышленной политики Москвы ОЭЗ «Технополис «Москва» состоит из пяти площадок. Всего они занимают 223,3 гектара. Из них четыре размещаются в Зеленограде - это «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ» и «Ангстрем». Пятая - в Печатниках.