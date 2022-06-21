Отключать горячую воду в Зеленограде будут не раньше июня

В Зеленограде горячую воду начнут отключать не раньше июня. Фото: Дмитрий СМИРНОВ

В связи с жалобами граждан в Зеленограде перенесут сроки отключения горячей воды, сообщает пресс-служба префектуры ЗелАО.

Уточняется, что жители районов Старое Крюково и Силино неоднократно сообщали о том, что после профилактического отключения у них шла ржавая вода. Ее нельзя было использовать для бытовых нужд.

Кроме того, некоторые граждане были недовольны ранним отключением воды. В мае в городе было недостаточно тепло.

Заместитель префекта Зеленограда Олег Панин совместно с МОЭК и ГБУ «Жилищник» провели анализ воды в домах, откуда поступали обращения. В некоторых случаях претензии жителей были обоснованы, поэтому специалисты провели промывку стояков горячей воды. Все проблемы устранили.

Панин добавил: полностью решить проблему ржавой воды невозможно. Во время профилактических работ вода застаивается, поэтому появляется такой цвет. По его словам, многое завит и от того, когда в доме проходил капремонт.