В Москве с начала 2022 года построили более 2,3 тысячи жилых домов Фото: Влад КОМЯКОВ

В Москве в период с января по май 2022 года построили 2 323 жилых дома. Окзаалось, что число введенного жилья в российской столице на 51,1% выше, чем в Санкт- Петербурге, но на 24,5% ниже, чем в Краснодарском крае.

Всего с начала года застройщики возвели 125 жилых зданий и ввели в эксплуатацию 36 тысяч новых квартир, общая площадь которых составляет более 2 миллионов "квадратов". Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Мосстата.

Также отмечается, что жители Москвы за первые 5 месяцев построили свыше 2 тысячи частных жилых домов. При этом средняя стоимость квадратных метров в город, с учетом затрат по встроенно-пристроенным помещениям, для застройщиков составила 118 922 рубля. В прошлом году стоимость составляла 98 722 рубля.

Накануне сайт "Москва 24" писал, что российский лидер Владимир Путин потребовал не снижать темпов строительства. Они должны быть не ниже чем в 2021 году. Глава государства также заявил о необходимости форсировать расселение аварийного жилья.