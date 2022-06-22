В Подмосковье IT‑сфера стала самой востребованной для переобучения граждан Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Росси с апреля 2022 года в Подмосковье реализуется проект, по которому жители региона могут пройти переобучение. За эти несколько месяцев с начала старта программы самым популярным направлением стала IT-отрасль. Об этом пишет РИАМО со ссылкой на пресс-службу министерства соцразвития Московской области.

- За это время новые знания получили около 3,5 тысячи человек. Чаще всего жители выбирают переобучение в сфере IT, - рассказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

Также она добавила, что пройти программу переобучения можно бесплатно благодаря нацпроекту "Демография". На занятиях граждане получают возможность развить уже имеющиеся знания и компетенции, а также получить новые навыки.

Ранее сайт "Москва 24" писал, что России необходимо оперативное внедрение отечественных разработок в сфере IT в госкомпаниях и госструктурах. Об этом заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. Он также добавил, что всем заинтересованным органам власти, госструктурам, госкомпаниям нужно действовать максимально быстро и слаженно.