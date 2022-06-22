Пасмурно и прохладно будет в Москве 22 июня. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в столице 22 июня будет прохладно - столбик термометра днем поднимется только до 19-21 градуса, следует из прогноза на сайте Росгидрометцентра. Будет облачно, но дожди синоптики предрекают только югу Московской области, и то - кратковременные.

Ветер северо-восточного направления будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 738 мм ртутного столба. К ночи оно повысится до 742 мм, пасмурная обстановка уйдет.

В ночь со среды на четверг, как и за сутки до этого, температура опустится до 12-14 градусов.

Как сообщал KP.RU ранее, в середине этой недели температура опустится до климатической нормы мая. Возвращение жаркой погоды синоптики обещают лишь в выходные. В субботу и воскресенье потеплеет до 29 градусов.