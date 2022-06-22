Расписание аэроэкспрессов в Москве изменится в июне и июле. Фото: Иван МАКЕЕВ

Аэроэкспрессы, которые перевозят пассажиров до московских аэропортов, в июне и июле сменят на некоторое время свое расписание, говорится на сайте ООО «Аэроэкспресс». Сроки изменений зависят от направления.

Так, электропоезда до и из Шереметьево будут курсировать по измененному графику с 24 июня по 2 июля. Расписание поездов на направлении Внуково обновят на период с 1 по 20 июля. Меньше всего изменения коснутся аэроэкспрессов на направлении Домодедово - они выйдут из привычного графика всего на два дня: 9 и 10 июля.

Пассажиров, планирующих воспользоваться аэроэкспрессами в указанные даты, представители перевозчика призывают заранее узнавать время отправления и прибытия транспорта на официальном сайте аэроэкспресса в разделе «Расписание».