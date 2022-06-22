Собянин назвал дату празднования Дня города в этом году. Фото: Михаил ФРОЛОВ

День города в Москве в этом году пройдет 10 и 11 сентября - во вторые выходные осени, сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин. Торжество будет юбилейным - Москве исполнится 875 лет.

Формат праздника пока неизвестен. С программой организаторы определятся позже, когда будет ясна текущая эпидемиологическая ситуация.

Отметим, что в праздничные выходные состоятся и выборы муниципальных депутатов. 11 сентября они пройдут в 125 муниципальных округах Москвы.