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Общество22 июня 2022 7:17

Собянин назвал дату празднования Дня города в этом году

Столица отметит 875-летие во вторые выходные сентября
Ирина РЕБРИКОВА
Собянин назвал дату празднования Дня города в этом году.

Собянин назвал дату празднования Дня города в этом году.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

День города в Москве в этом году пройдет 10 и 11 сентября - во вторые выходные осени, сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин. Торжество будет юбилейным - Москве исполнится 875 лет.

Формат праздника пока неизвестен. С программой организаторы определятся позже, когда будет ясна текущая эпидемиологическая ситуация.

Отметим, что в праздничные выходные состоятся и выборы муниципальных депутатов. 11 сентября они пройдут в 125 муниципальных округах Москвы.