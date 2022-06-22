Тело Геннадия Бурбулиса привезут из Баку в Москву, чтобы похоронить на Троекуровском кладбище

Тело Геннадия Бурбулиса привезут из Баку в Москву и похоронят на Троекуровском кладбище. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Похороны бывшего госсекретаря РСФСР Геннадия Бурбулиса состоятся 23 июня на Троекуровском кладбище Москвы, сообщает РИА «Новости». Церемонию прощания планируется провести в ритуальном зале кладбища, она начнется в 11:00, уточняет ТАСС.

Соратник первого президента России Бориса Ельцина скончался 19 июня в Баку в возрасте 76 лет. Политик вместе с супругой жил в Москве, но незадолго до смерти решил принять участие в IX Глобальном Бакинском форуме. В поездке ему стало плохо, спасти Геннадия Бурбулиса медики не смогли.

Бурбулис стал широко известен в начале девяностых. Он поддерживал Бориса Ельцина в начале его президентства, был госсекретарем РСФСР, участвовал в формировании Беловежского соглашения, которое зафиксировало распад Советского Союза. Именно Геннадий Бурбулис и Борис Ельцин подписали этот знаменитый документ от имени России.