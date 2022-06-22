Одного пассажира задержали, другого госпитализировали после драки в метро Москвы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

27-летний житель Кемеровской области стал фигурантом уголовного дела после драки с другим пассажиром подземки на станции «Римская» салатовой ветки метро Москвы, сообщает МВД МЕДИА. Конфликт между приезжим и 21-летним москвичом завязался ночью на платформе и быстро перерос в потасовку, что зафиксировали камеры видеонаблюдения.

На кадрах записи видно, как один из молодых людей бьет оппонента в область головы, тот падает и больше не поднимается.

По данным полиции, пострадавший получил тяжкий вред здоровью. Медики диагностировали у него ушиб головного мозга, перелом лицевых костей, гематомы. Он остается в больнице. Подозреваемого задержали.

- На допросе он сообщил, что пострадавший был в нетрезвом состоянии и с ним началась словесная перепалка, - уточняется в сообщении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Жителя Кемерово арестовывать не стали, но отпустили под подписку о невыезде.