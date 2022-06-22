Неизвестный напал с ножом на прохожих у церкви на северо-западе Москвы. Фото: Иван МАКЕЕВ

Неизвестный напал с ножом на прохожих и ранил двух человек у храма Живоначальной Троицы в Хорошево-Мневниках, сообщает телеграм-канал SHOT. Нападение произошло на улице поблизости от церкви.

При себе у мужчины было как минимум два ножа. Ударив первую жертву в шею и в голову, он взялся за второе оружие и набросился на следующего незнакомца. О состоянии раненых не сообщается.

Отбросив ножи на газон, незнакомец отправился в храм. Полиция задержала его и сейчас выясняет мотивы.

Также уточняется, что на нападавшем не было обуви.