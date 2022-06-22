В Москве мертвый мужчина пролежал три года в квартире Фото: Евгения ГУСЕВА

На юго-западе Москвы в одной из квартир нашли труп мужчины. ЧП случилось в доме на улице Строителей.

При каких обстоятельствах было решено вскрыть дверь пустовавшей квартиры – не ясно, но когда представители спецслужб и ЖКХ попали внутрь, оказалось, что хозяин был на месте.

Как стало известно сайту mk.ru, мужчина 1943 года рождения давно умер, а так как близких у него не оказалось, то никто не хватился его. Предположительно, смерть наступила еще в 2019 году, и все три года он лежал в своей квартире. Соседи неприятного запаха не ощущали.

За это время он успел превратиться в мумию.

Причины смерти москвича предстоит установить экспертам, а после его предадут земле.

Подобные истории случаются в многоэтажных домах нередко. В начале февраля появились подробности обнаружения мумифицированной старушки, умершей в своей московкой квартире. Вероятно, что женщина скончалась еще в 2012 году. Дату смерти установили по коммунальным квитанциям и коробке с соком.