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Происшествия22 июня 2022 10:48

Не менее пяти раз ударил ножом прохожего босоногий мужчина у храма в Москве

Следователи намерены отправить задержанного на психолого-психиатрическую экспертизу
Ирина РЕБРИКОВА
Не менее пяти ранений: появились подробности нападения на прохожих у церкви в Москве.

Не менее пяти ранений: появились подробности нападения на прохожих у церкви в Москве.

Фото: ГСУ СК России по Москве

После нападения босоногого мужчины на прохожих у Храма Живоначальной Троицы на северо-западе Москвы возбудили дело о попытке убийства, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве. Пока в материалах фигурирует один пострадавший. Он получил не менее пяти ударов ножом и остается в тяжелом состоянии.

Подозреваемый, как уже сообщал KP.RU, не скрывался. После нападения он бросил нож на газон и пошел в церковь.

- Предварительно установлено, что указанные лица вели асоциальный образ жизни и систематически злоупотребляли алкогольными напитками, - уточняют в пресс-службе ведомства.

На месте происшествия продолжают работать эксперты-криминалисты и следователи. Подозреваемого везут на допрос. Следователи намерены в дальнейшем отправить задержанного на психолого-психиатрическую экспертизу.