Из-за массовой аварии на дублере Земляного Вала перекрыто движение.
Фото: Департамент транспорта Москвы
На дублере улицы Земляной Вал вблизи дома 71с2 по направлению к северной части Москвы 22 июня около 13:30 столкнулись 4 автомобиля, сообщает столичный Дептранс. ДТП произошло в 50 метрах от перекрестка с Николоямской улицей.
В результате обе полосы движения этого направления дублера оказались перекрыты.
Водителей просят временно выбирать иные пути для объезда.
Информация о пострадавших не поступала.