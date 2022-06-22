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Происшествия22 июня 2022 11:14

Из-за массовой аварии на дублере Земляного Вала перекрыто движение

Подъезжающих к месту столкновения четырех авто водителей отправляют на разворот перед корпусом МГУТУ
Ирина РЕБРИКОВА
Из-за массовой аварии на дублере Земляного Вала перекрыто движение.

Из-за массовой аварии на дублере Земляного Вала перекрыто движение.

Фото: Департамент транспорта Москвы

На дублере улицы Земляной Вал вблизи дома 71с2 по направлению к северной части Москвы 22 июня около 13:30 столкнулись 4 автомобиля, сообщает столичный Дептранс. ДТП произошло в 50 метрах от перекрестка с Николоямской улицей.

В результате обе полосы движения этого направления дублера оказались перекрыты.

Водителей просят временно выбирать иные пути для объезда.

Информация о пострадавших не поступала.