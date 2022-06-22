Вице-мэр Ефимов: 150 проектов площадью 2 тысячи га: за 15 лет власти планируют преобразить промзоны Москвы

В Москве территории «ржавого пояса» - промышленные зоны – в ближайшие годы ждут кардинальные изменения. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В Москве территории «ржавого пояса» - промышленные зоны – в ближайшие годы ждут кардинальные изменения. Преобразования на заброшенных заводах и фабриках планируется провести в рамках проекта «Индустриальные кварталы», сообщил ТАСС заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«РЖАВЫЙ ПОЯС»? НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ!

«Городской проект «Индустриальные кварталы» - это масштабный проект комплексного развития территорий (КРТ), который в течение ближайших 10-15 лет позволит преобразить бывшие московские промзоны и неэффективно используемые территории в разных районах столицы, - отметил Владимир Ефимов. - Сейчас в проработке у города и на разных стадиях реализации находятся около 150 проектов КРТ площадью около 2 тыс. га».

О каких территориях идет речь? В первую очередь о тех, где производство затухло. В Москве все еще хватает бывших заводов и фабрик, которые используются в лучшем случае под склады и автосервисы. При этом часто производят весьма печальное зрелище. «Индустриальные кварталы позволяют создать на этих территориях пространства, где можно с комфортом жить, работать и отдыхать.

Первый договор по комплексному развитию территорий в рамках проекта был подписан в 2020 году. С тех пор заключено семь соглашений с инвесторами на преобразования заброшенных промзон. Еще по двум объектам определены региональные операторы.

«Всего по проекту планируется построить 35 млн кв. м недвижимости, из них 8 млн кв. м выделены под современные производства, 17 млн кв. м займут детские сады, школы, больницы, спортивные и другие общественно-деловые объекты, еще 10 млн кв. м - жилье. Также в новых индустриальных кварталах появятся парки, скверы, аллеи. Всего под озеленение выделено 320 га территорий», - резюмировал Владимир Ефимов.

Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский уточнил, что Москва на протяжении последних лет активно привлекает застройщиков к возведению коммерческих и социальных объектов именно там, где городу необходимы новые рабочие места и социальная инфраструктура. Проще говоря - за пределами центра. Для создания комплексной застройки в 2020 году была запущена программа стимулирования создания мест приложения труда. Руководство города предлагаем застройщикам возвести дополнительно объект, а взамен предоставляют льготу при переоформлении земельных участков под строительство жилья.

20 ТЫСЯЧ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ

Сегодня у инвесторов есть возможность получать льготы при строительстве объектов науки и образования, здравоохранения и социального обеспечения, спорта и культуры, общественного питания, торгово-развлекательных центров и других многофункциональных объектов. В конце декабря 2021 года программа МПТ была распространена и на гостиницы, а уже в этом году власти добавили объекты для оказания комплексных логистических услуг. Кроме того, с этого года инвесторы, при сокращении срока строительства могут увеличить льготу на 5-10%.

Руководитель ведомства добавил, что в рамках антикризисной меры поддержки власти увеличили срок предоставления банковской гарантии, необходимой для выполнения проекта - он продлен до шести месяцев. Также при определении размера гарантии исключена привязка к ключевой ставке Центрального банка России - она зафиксирована на уровне 9,5% годовых.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что интерес к программе «Индустриальные кварталы» со стороны столичных инвесторов только нарастает. В 2020 - 2021 годы руководство Москвы провело два аукциона на право реорганизации бывших промзон «Коровино» и «Алтуфьевское шоссе». Кроме того, подготовлены три новых проекта комплексного развития территорий бывших промзон "Автомоторная", "Теплый стан" и "Южное Бутово", по которым в ближайшее время будут объявлены аукционы. Будущие индустриальные кварталы займут более 118 га. Вложения в реализацию проектов составят 342 млрд рублей, а в городской бюджет будет ежегодно поступать свыше 8 млрд рублей. Эти проекты дадут городу 20,8 тыс. новых рабочих мест.