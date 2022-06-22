Восьмилетняя девочка решила помочь пенсионерке перейти дорогу на севере Москвы и потерялась. Фото: ГУ МВД по Москве

Столичные полицейские помогли жительнице Дмитровского района столицы отыскать 8-летнюю дочь, пропавшую с детской площадки на Лобненской улице, сообщает пресс-служба столичного главка МВД. Родители девочки пытались найти ее своими силами, но в итоге обратились к полицейским.

Правоохранителям понадобился час, чтобы отыскать юную москвичку. Патруль обнаружил девочку на выходе из одного из местных парков.

Как выяснилось, ребенок потерялся в тот момент, когда мама, гулявшая с ней, отлучилась в квартиру и оставила дочь на улице, несмотря на поздний вечер.

- Дочь рассказала маме, что она помогла пожилой женщине перейти проезжую часть в сторону парка и не смогла найти дорогу обратно, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Родителей девочки отпустили из отдела полиции после профилактической беседы.