Около 7 тыс. человек эвакуировали из ТЦ «Афимолл» в Москве из-за задымления. Фото: Кадр видео

Около семи тысяч человек эвакуировали в Москве из торгового центра «Афимолл» на Пресненской набережной из-за задымления, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Уточняется, что произошло возгорание жировых отходов в вентиляции в одном из кафе на первом этаже ТЦ. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Информации о пострадавших пока нет.

Ранее KP.RU сообщал, что посетителей эвакуируют из ТЦ «Афимолл» в центре Москвы из-за пожара. Первоначально предполагалось, что возгорание произошло в магазине «Рив Гош». В департаменте транспорта города сообщают, что выход № 3 со станции метро «Деловой центр» временно закрыт. При этом станции «Выставочная» и «Деловой центр» работают в штатном режиме.