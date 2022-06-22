Двое мужчин пойдут под суд за убийство, разбой, изнасилование и поджог дома в Новой Москве. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего уроженца Республики Марий Эл и 39-летнего москвича, обвиняемых в тяжких и особо тяжких преступлениях на территории ТиНАО. Обвиняемых отправят под суд, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по столице.

По данным следствия, вечером 11 августа 2021 года в СНП «Красная Праха» на территории поселка Армейский в Новой Москве обвиняемые напали на пожилых брата и сестру 1944 и 1946 годов рождения. Угождая пенсионерам, мужчины потребовали перевести им на банковскую карту деньги. После этого злоумышленники задушили женщину, а мужчину заперли в доме и подожгли. Однако потерпевший смог выбраться из горящего жилища. Его удалось своевременно госпитализировать в медучреждение.

В ходе расследования выяснилось, что обвиняемые заранее запланировали преступление. Как оказалось, один из фигурантов дела был знаком с пожилой женщиной. Она была его учителем музыки.

Кроме того, следователи установили, что на юго-западе Москвы 28-летний обвиняемый надругался над малолетней девочкой. Это произошло незадолго до преступления в ТиНАО.

Мужчин задержали в короткие сроки. На допросе один из обвиняемых полностью признал вину. Следствием собрана достаточная доказательная база. В ближайшее время уголовное дело перейдет в суд.