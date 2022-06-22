Анна Седокова купила третью квартиру в Москве за 90 млн рублей. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Певица и телеведущая Анна Седокова оформила ипотеку на квартиру в ЖК «Алые паруса» у метро Щукинская в Москве. Новое жилье звезды стоит не менее 90 миллионов рублей. Площадь квартиры - 220 квадратных метров, сообщает super.ru.

При этом с начала 2022 года Анна Седокова живет в Америке со своим мужем баскетболистом Янисом Тиммой. Избранник певицы играет за команду «Лейкленд Мэджик», которая базируется во Флориде.

Уточняется, что у Седоковой уже была недвижимость в Москве. Так, в декабре 2021 года певица приобрела две 60-метровые квартиры в ЖК «Сердце столицы» недалеко от Москва-Сити. На данный момент стоимость каждой оценивается примерно в 30 миллионов рублей.

Ранее KP.RU сообщал, что экс-возлюбленная Тимати Алена Шишкова купила в ипотеку квартиру в Москве. Модель приобрела недвижимость за свои деньги, в этом ей не помогал отец ее ребенка.