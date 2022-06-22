Ключи от новых квартир в столице получили 59 тысяч участников реновации

Новоселье в разных районах Москвы уже отпраздновали 59 тысяч участников реновации. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новоселье в разных районах Москвы уже отпраздновали 59 тысяч участников реновации. Новые квартиры им выделяются по всем стандартам программы - с готовой улучшенной отделкой, сантехникой, светильниками в комнатах, электроплитой, водо- и электросчетчиками. Дворы тоже полностью благоустроены - в них есть детские и спортивные площадки, лавочки, места отдыха, деревья и газоны.

«Сегодня в Москве по программе реновации введен в эксплуатацию 191 новый дом – это 2,5 миллиона квадратных метров жилой площади, - сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв. - Из них 182 новостройки уже переданы под заселение».

По его словам, всего с начала программы стартовало переселение 86,8 тысячи человек. Из них 59 тысяч - уже переехали и обживают новые квартиры.

При этом, как отметил заммэра, строятся и проектируются 408 многоэтажек. Это 7,3 миллиона квадратных метров жилья! Одновременно продолжается и снос старых домов. На сегодня расселяются или уже полностью расселены 514 пятиэтажек.

Желающие получить бесплатные консультации по вопросам реновации могут обращаться в Общественный штаб по контролю за реализацией программы. Об этом сообщил председатель штаба, член Общественной палаты Москвы Валерий Теличенко. По его мнению, горожане проявляют повышенный интерес к обновлению жилых кварталов столицы.

«Москвичи внимательно следят за выполнением программы, спрашивают о сроках сноса старых домов и строительства новых, нюансах переселения», - уточнил Теличенко.

Свои вопросы жители могут задать не только специалистам Департамента градостроительной политики, но и Москомархитектуры, Департамента городского имущества, Фонда реновации. Представители ведомств и Общественного штаба постоянно разъясняют горожанам особенности реновации, добавил глава штаба. С начала этого года консультации здесь получили более 14400 человек.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу реновации жилья в августе 2017 года. В ней участвует 5175 домов, в которых проживают около 1 миллиона москвичей.