ТЦ «Афимолл» возобновил работу после задымления. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве после эвакуации из-за возгорания для посетителей открылся торговый центр «Афимолл» на Пресненской набережной. Пострадавших нет, сообщает ТАСС.

«Мы уже возобновили работу. Эвакуация была недолгой, никто не пострадал. <…> Было возгорание, но все ликвидировано», - рассказали на инфостойке в ТЦ.

Ранее KP.RU сообщал, что днем в ТЦ «Афимолл» начали эвакуировать посетителей из-за задымления. Первоначально предполагалось, что возгорание произошло в «Рив Гош». Однако позднее стало известно, что причиной задымления стали жировые отходы в вентиляционной вытяжке кафе. Всего из ТЦ вывели около семи тысяч человек. На месте работали пожарно-спасательные подразделения.