Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия22 июня 2022 14:41

Мужчину ограбили на 5 млн рублей в центре Москвы

Неизвестные распылили в лицо потерпевшему газовый баллончик, а потом забрали деньги
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Мужчину ограбили на 5 млн рублей в центре Москвы.

Мужчину ограбили на 5 млн рублей в центре Москвы.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Двое злоумышленников напали на 23-летнего мужчину в центре Москвы и отняли у него пять миллионов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.

Все произошло 21 июня на улице Подвойского в Пресненском районе. Двои неизвестных напали на молодого человека, брызнули ему в лицо газовым баллончиком и забрали у него пять миллионов рублей. После этого грабители скрылись с места преступления.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о разбое. Сотрудники полиции ищут злоумышленников. Мужчинам грозит лишение свободы сроком от 8 до 15 лет или штраф до одного миллиона рублей.