Мужчину ограбили на 5 млн рублей в центре Москвы. Фото: Иван МАКЕЕВ

Двое злоумышленников напали на 23-летнего мужчину в центре Москвы и отняли у него пять миллионов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.

Все произошло 21 июня на улице Подвойского в Пресненском районе. Двои неизвестных напали на молодого человека, брызнули ему в лицо газовым баллончиком и забрали у него пять миллионов рублей. После этого грабители скрылись с места преступления.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о разбое. Сотрудники полиции ищут злоумышленников. Мужчинам грозит лишение свободы сроком от 8 до 15 лет или штраф до одного миллиона рублей.