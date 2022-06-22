Площадь у посольства Германии в Москве могут переименовать в честь ЛНР

Посольство США в России официально прописалось на Площади Донецкой Народной Республики. Фото: Алиса ТИТКО

Вице-спикер Государственной Думы, журналист Петр Толстой не исключил, что территорию у посольства Германии в Москве на Ленинском проспекте могут переименовать в площадь Луганской Народной Республики. Об этом депутат сказал KP.RU.

«Есть идея перед посольством ФРГ рассмотреть... Но это нужно инициировать опрос через систему "Активный гражданин"», - сказал Толстой.

Ранее KP.RU сообщал, что посольство США в Москве теперь находится на Площади Донецкой Народной Республики. Решение присвоить территории возле диппредставительства название в честь ДНР приняли жители Москвы. На платформе «Активный гражданин» более 278 тысяч человек проголосовали за этот вариант.