Тонувшую женщину спасли на озере Белом. Фото: ЧСтные новости Москвы

Спасители станции «Косино» подняли из озера Белое на востоке Москвы тонувшую 29-летнюю женщину, сообщает Telegram-канал «ЧСтные новости Москвы».

Во время патрулирования днем 22 июня дежурная смена увидела, как женщина, которая переплывала акваторию, скрылась под водой и не вынырнула на поверхность. Специалисты отправились на место происшествия. В ста метрах от берега за тонувшей нырнул спасатель. Он вытащил женщину на борт катера.

После этого пострадавшую привезли на поисково-спасательную станцию. Там ей оказали первую помощь и обогрели. Сюда же приехала бригада скорой. Однако спасенная женщина отказалась ехать в медучреждение.

Женщину передали наряду полиции. Правоохранители провели с ней профилактическую беседу.

Ранее KP.RU сообщал, что тонувшего мужчину спасли в Троицке. Переплывая Десну, он начал уходить под воду.