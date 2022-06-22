ГИБДД Москвы не будет выдавать права и регистрировать ТС 26 июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подразделения ГИБДД Москвы 26 июня не будут регистрировать транспортные средства и выдавать водительские удостоверения из-за технических работ на информационных ресурсах МВД, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Все административные процедуры, не связанные с информационной системой, будут выполняться как обычно.

Уточняется, что записавшиеся на прием граждане смогут получить услуги в другие дни как в электронном виде, так и в порядке живой очереди.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве начали выдавать автомобильные номера 977. Эта серия стала десятым автомобильным кодом Москвы. До этого на протяжении пяти лет столичным автомобилисты выдавали номера с кодом региона 799.