Ефимов: Для повышения квалификации столичным инженерам доступны 26 программ направления «Аддитивные технологии»

В перспективе к «Аддитивным технологиям» добавится пять направлений Фото: Shutterstock

Целая сеть центров технологических и производственных компетенций на базе ведущих вузов города представляет проект правительства столицы - «Московская техническая школа» («МТШ»). Сюда за повышением своей квалификации приходят сотрудники городских предприятий. Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, на недавнем заседании экспертного совета по направлению «Аддитивные технологии» в рамках «МТШ» были названы образовательные программы для переподготовки работников промышленности города.

«Обучение будет доступно для 150 специалистов по 26 образовательным программам, - отметил заммэра. - В целом до конца 2022 года планируется подготовить более 400 инженеров по всем существующим направлениям».

Напомним, в «МТШ» по соглашение о сотрудничестве, подписанному в марте 2022 года между основными вузами, инновационными компаниями и правительством Москвы, запустили второе направление - «Аддитивные технологии». Ранее первые 78 инженеров прошли переподготовку по направлению «Технологии связи». Теперь новое направление позволяет внедрить продвинутые методы обучения и современные информационные технологии в образовательных учреждениях.

ЗОВУТ УЧИТЬСЯ ПОЛИТЕХ И СТАНКИН

Лидером по представленным программам «Аддитивных технологий» стал Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева - 7.

Три программы - в Московском государственном техническом университете (МГТУ) имени Н.Э. Баумана.

По одной - в Национальном исследовательском центре «Курчатовский институт» — ВИАМ, Центральном научно-исследовательском автомобильном и автомоторном институте «НАМИ», Сколтехе, Московском политехе и Московском государственном технологическом университете «СТАНКИН».

Помимо этого, «МТШ» совместно с партнером бесплатно проводит для желающих образовательную программу «Базовый курс по аддитивным технологиям», который стартует онлайн с 29 июня.

Как уточнил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, в новом направлении «МТШ» учеба выстроена так, что позволяет ответить на ключевые запросы столичных предприятий в сфере высоких технологий. Чему же научатся слушатели программ? Выбор и по темам, и по продолжительности занятий большой. Можно узнать о том, как получаются детали из металлических материалов на 3D-принтерах. Или раскрыть секреты химической технологии наноматериалов. А может быть, заинтересует техника для быстрого прототипирования. Хочешь - учись 20 или 40 часов, а хочешь - по максимуму 72 часа.

ПЛАНЫ

В перспективе к «Аддитивным технологиям» добавится пять направлений - «Искусственный интеллект в промышленности», «Робототехника и сенсорика», «Цифровые двойники», «Новые производственные технологии» и «Беспилотный транспорт».