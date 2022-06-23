Парад семи планет можно увидеть в Москве в ночь на 24 июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь на 24 июня жители Москвы, Подмосковья и некоторых других регионов России смогут наблюдать редчайшее астрономическое явление - в один ряд встанут сразу семь планет, сообщают «Известия». Правда, без высокотехнологичной оптики увидеть можно будет только пять из них: Меркурий, Венеру, Марс, Юпитер и Сатурн. Нептун и Уран слишком удалены от Солнца для их непосредственного наблюдения.

Астрономы советуют просыпаться к 2:30 24 июня. Планеты расположатся над горизонтом с востока к югу. При этом Луна окажется над Марсом и Венерой. Меркурий если будет заметен, то недолго. Он поблекнет с наступлением рассвета.

Лучше всего парад планет можно будет наблюдать с юга России и республик Донбасса в полчаса между 3:30 и 4:00.

Парад планет - явление редкое. Аналогичное построение астрономы прогнозируют только через 18 лет - в 2040 году. Оно произойдет 8 сентября.