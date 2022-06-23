Бочкарёв: Станция «Университет Дружбы Народов» Троицкой линии метро готова почти на 70%

Троицкая линия метро протянется на 40 километров. Будущая ветка соединит платформы Московского центрального кольца с городским округом Троицк. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Станция «Университет Дружбы Народов» строящейся Троицкой линии метро готова на 68%, сообщил вице-мэр столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

- На станции «Университет Дружбы Народов» завершаются монолитные работы, ведётся обратная засыпка и уже начинается монтаж инженерных систем. Строительную готовность станции можно оценить в 68%, – рассказал Андрей Бочкарёв.

Будущая станция расположилась недалеко от РУДН, на пересечении улиц Академика Опарина и улицы Миклухо-Маклая. Выход из станции будет оборудован в сторону улицы Миклухо-Маклая. Выйдя из метро, пассажиры окажутся рядом с остановками наземного транспорта.

- В шаговой доступности от новой станции расположен ряд столичных вузов, в том числе Российский университет дружбы народов, Российский государственный геологоразведочный университет, Институт биоорганической химии РАН. С открытием станции тысячи студентов смогут добираться до места назначения, минуя наземный транспорт, – рассказал Андрей Бочкарёв.

Дизайн станции будет подчеркнуто современным. Основными материалами отделки станут мрамор, гранит и алюминиевые панели.

- Путевые стены платформы будут отделаны алюминиевыми панелями разного формата, анодированными под шлифованную нержавеющую сталь, а потолок – крупноформатными алюминиевыми элементами со светло-зелёными и светло-синими вставками. Планируется облицовка колонн квадратного сечения светло-серым мрамором, укладка пола светло-серым гранитом, - рассказал генеральный директор АО «Мосинжпроект» (инжиниринговый холдинг – генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций столичного метро) Юрий Кравцов.

По его словам, пешеходный переход к станции будет украшен мозаикой из стекла, выполненной в цветовом решении стилистики РУДН.

Троицкая линия метро протянется на 40 километров. Будущая ветка соединит платформы Московского центрального кольца с городским округом Троицк. Она пройдет через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы.

Строительство Троицкой линии ведется в два этапа. До 2025 года планируется запустить участок от станции «ЗИЛ» до «Коммунарки». Здесь будет 11 станций: «ЗИЛ» (с нее можно будет пересесть на будущую Бирюлёвскую линию и МЦК), «Крымская», «Академическая» (с пересадкой на Калужско-Рижскую линию), «Вавиловская», «Новаторская» (она будет соединена пересадочным пунктом с Большой кольцевой линией), «Университет Дружбы Народов», «Тюленевская», «Тютчевская», «Мамыри», «Бачуринская» и «Коммунарка» (на ней будет пересадка на Сокольническую линию).

С 2025 по 2026 год планируется строительство нового участка ветки, который продлит линию до Троицка.

- Ожидается, что веткой будут пользоваться около 100 тысяч человек ежедневно. В районе будущей линии проживают более 1 миллиона человек, а также работают либо учатся еще несколько сотен тысяч человек, - ранее сообщил Андрей Бочкарев.