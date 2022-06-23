Карту метро с точками продаж клубники показал Московский метрополитен. Фото: Иван МАКЕЕВ

Из почти 300 точек продажи клубники в Москве 77 пунктов расположились в шаговой доступности от вестибюлей станций столичной подземки, сообщает Дептранс Москвы. В честь этого события Московский метрополитен даже представил «клубничную» карту, которая поможет сориентироваться покупателям ягоды.

Больше всего пунктов продаж расположилось вдоль Серпуховско-Тимирязевской линии метро. На серой ветке их аж 15. А вот на Сокольнической и Арбатско-Покровской линиях таких площадок всего по 8.

Карту метро с точками продаж клубники показал Московский метрополитен. Фото: Департамент транспорта Москвы

- Москвичам предлагают ягоды более 10 сортов из разных уголков страны. Это такие сорта, как «Джоли», «Флер», «Альбион», «Азия», «Роксана», - уточняется в сообщении Дептранса.

Торговые площадки находятся не бок о бок с вестибюлями, а в 3-5 минутах ходьбы от них. Точные адреса можно найти здесь.

Ранее KP.RU рассказал, где в Москве продается клубника, каких сортов и по какой цене.