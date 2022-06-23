Как у кинологов: первая из 29 модернизированных площадок для собак открылась в Москве. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Южном Тушино открылась большая бесплатная площадка для выгула и дрессировки собак, сообщает сайт мэра и правительства Москвы. Она находится в Кленовом сквере. Тут расположены тренажеры для питомцев, стоят скамейки, смонтированы навесы. Есть тамбур, чтобы питомец не выбежал за пределы территории, вырвавшись от хозяина.

До конца года в 10 округах столицы на месте пустырей и заброшенных участков появится еще 28 таких модернизированных территорий.

- Все они будут оборудованы по современному стандарту, разработанному при участии экспертов Российской кинологической федерации, с учетом мнений жителей, - приводится комментарий заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Новые площадки будут иметь удобное покрытие, а также эффективную систему дренажа, что продлит срок ее службы независимо от погодных условий.

Как сообщал KP.RU ранее, вблизи реконструируемых и возводимых с нуля площадок для выгула питомцев заработали бесплатные кабинеты красоты и здоровья собак. Попасть в них со своим любимцем можно по предварительной записи.