Женщина столкнула знакомого с балкона на юге Москвы. Фото: Дарья БОЙКО

На юге Москвы женщина во время ссоры столкнула знакомого с балкона, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Все произошло около полуночи на Ереванской улице. В квартире находилось четыре человека: два брата, сожительница одного из мужчин и ее подруга.

Между гостьей и одним из братьев произошла ссора. В результате конфликта девушка со словами «Сдохни!» столкнула мужчину с балкона. Сначала он ухватился за перила балкона на третьем этаже, но потом соскользнул и упал. Пострадавший получил травмы различной степени тяжести. Его доставили в больницу.

Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.