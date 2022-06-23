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Происшествия23 июня 2022 12:04

Женщина столкнула знакомого с балкона на юге Москвы

Вслед ему она прокричала «Сдохни!»
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Женщина столкнула знакомого с балкона на юге Москвы.

Женщина столкнула знакомого с балкона на юге Москвы.

Фото: Дарья БОЙКО

На юге Москвы женщина во время ссоры столкнула знакомого с балкона, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Все произошло около полуночи на Ереванской улице. В квартире находилось четыре человека: два брата, сожительница одного из мужчин и ее подруга.

Между гостьей и одним из братьев произошла ссора. В результате конфликта девушка со словами «Сдохни!» столкнула мужчину с балкона. Сначала он ухватился за перила балкона на третьем этаже, но потом соскользнул и упал. Пострадавший получил травмы различной степени тяжести. Его доставили в больницу.

Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.