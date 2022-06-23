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Общество23 июня 2022 12:31

В Москве появится первый в России пляж на крыше ЖК

Он будет располагаться на высоте в 180 метров
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
В Москве появится первый в России пляж на крыше ЖК.

В Москве появится первый в России пляж на крыше ЖК.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве появится необычная курортная площадка - пляж на крыше жилого комплекса, сообщает компания «АЕОН-Девелопмент». Он будет располагаться на ЖК River Park Towers Кутузовский на Кутузовском проспекте.

«Авторы проекта переосмыслили значение фразы «эксплуатируемая кровля», создав на крыше каждой башни небывалую по своему наполнению зону отдыха, доступную только для жителей», - пишут на сайте ЖК.

Пляж построят на пяти крышах. Их общая площадь составляет 2,5 тыс. квадратных метров. Он будет находиться на высоте в 180 метров. Зону огородят четырехметровым барьером из стекла.

Для посетителей установят джакузи, душевые комнаты с санузлами, лежаки. Рядом появятся кухни с грилями, зоны для занятия йогой, беседки-иглу с WI-FI.