В Сети появились кадры с умирающим Юрием Шатуновым. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сети появилась видеозапись последних минут жизни певца, экс-солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова.

На кадрах видно, как артиста привозят в медучреждение в подмосковном поселке Растуново. Артист уже не может самостоятельно передвигаться. Один из приятелей тащит его на спине.

Как сообщается, Юрий Шатунов пробыл в этом медучреждении около десяти минут. После этого певца пересадили в скорую и повезли в домодедовскую больницу. По дороге у него остановилось сердце.

Ранее KP.RU сообщал, что Юрий Шатунов умер 23 июня. Он скончался от сердечной недостаточности. По предварительным данным, в день смерти он отдыхал со своими знакомыми на даче в Подмосковье. Там ему и стало плохо.