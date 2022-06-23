Движение в центре Москвы 25 и 26 июня перекроют из-за бала «Выпускник»

Улицы в центре Москвы перекроют из-за бала «Выпускник». Фото: Департамент транспорта Москвы

Движение ограничат на нескольких улицах Москвы в связи с проведением бала «Выпускник», сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Так, полностью перекроют участок Ильинки от Старой площади до Красной площади и участок проезда от Ильинки до Варварки в районе дома 5 Красной площади. Здесь нельзя будет проехать с 08:00 утра 25 июня до 07:00 утра 26 июня.

Движение будет перекрыто с 23:50 25 июня до 00:20 26 июня на Москворецкой улице, на Кремлевской набережной от Большого Москворецкого моста до Боровицкой площади, на Варварке, на Васильевском Спуске, Москворецком мосту, а также Москворецкой набережной от моста до Китайгородского проезда. Кроме того, в это время перекроют участок Софийской набережной от дома 4 строения 1 по набережной до Большого Москворецкого моста и участок Раушской набережной от Большого Москворецкого моста до Большого Устьинского моста.

25 июня с 15:00 до 19:30 на Маховой улице от дома 1 до дома 11 стр. 11 частично сузят движение на одну полосу.

С 00:01 25 июня до конца бала нельзя будут парковаться на Ильинке от Старой площади до Красной Площади, а также на Маховой улице от дома 1 до дома 11 стр. 11.